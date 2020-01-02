Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli yangın

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 20 Aralık’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrasında tutuklanan yakınlarını Kastamonu Cezaevine ziyarete giden ailenin evinde yangın çıktı. Çıkan yangında iki katlı ev ile birlikte ambarda bulunan 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa yandı. Yangın sonrasında komando ve jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kızılcaören Köyü Taktak Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Ali Yıldız’a ait evde yangın çıktı. Ailenin Kastamonu Cezaevine bir yakınlarının görüşünü gittiği sırada çıkan yangın kısa sürede tüm evi kapladı. İhbar üzerine çıkan yangına Kastamonu Belediyesi ve Taşköprü Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınabildi. Ayrıca jandarma ve itfaiye ekipleri, ahırda bulunan 30 büyükbaş hayvanı çıkartarak telef olmaktan kurtardı. Yangında iki katlı betonarme ev ile ambar ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca ambarda bulunan 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa da çıkan yangında küle döndü. Yangın esnasında itfaiye ekiplerdi, evde bulunan 8 adet dolu tüpü patlama riski nedeniyle muhafaza altına alarak olası bir facianın önüne de geçmiş oldu.