HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevine götürülen Gergerlioğlu'nun oğlu: "Doktordan bilgi dahi alamadık, babamı hastanenin arkasından kaçırdılar"

Cezaevine götürülen Gergerlioğlu'nun oğlu: "Doktordan bilgi dahi alamadık, babamı hastanenin arkasından kaçırdılar"

03.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde anjiyo sonrası tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah cezaevine götürüldü Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ''Babamı bir mizansen ile hastaneden kaçırdılar'' dedi.

Cezaevine götürülen Gergerlioğlu'nun oğlu: "Doktordan bilgi dahi alamadık, babamı hastanenin arkasından kaçırdılar"

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde anjiyo sonrası tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah cezaevine götürüldü.

Gergerlioğlu, dün akşam evinde gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Avukat Bışar Alınak, müvekkili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü teyit etti.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ''Babamı bir mizansen ile hastaneden kaçırdılar'' dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Salih Gergerlioğlu, sabah 7'den beri HDP'nin on milletvekiliyle birlikte hastanenin önünde beklediklerini anlattı:

"Bize yoğun bakım servisinin tek çıkışı var dediler, ama yalan söylediler, bir mizansen uygulandı. Geceden beri burada bekleyen HDP'li milletvekilleri var, ben sabah yediden itibaren buradayım. Bunca zaman içinde telefonla dahi doktordan bilgi alamadık.

"HDP milletvekilleri babamın durumuyla ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı dahi her merciye ulaşmaya çalıştık, doktorla telefonla dahi görüşemedik, bize bilgi vermediler. HDP milletvekilleri bu konuyla ilgili basın açıklaması yaparken babamı hastanenin arka tarafından kaçırdılar."

"Babamın canıyla oynadılar"

Salih Gergerlioğlu, babasının hastaneden alınmasından sonra HDP milletvekillerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşebildikleri belirtti:

'"Fahrettin Bey babamın sağlık durumunun iyi olduğunu teyit etmiş ama babamın hastaneden kaçırılmasıyla ilgili yorum yapmamış."

"Bu süreçte babamın canıyla oynadılar" diyen Salih Gergerlioğlu, babasının dün gece evden gözaltına alınması sırasında hakaretlerle darp edildiğini söyledi:

"Ayakkabısını bile giymesine müsaade etmediler, ayakkabısının diğer tekini ben götürdüm. Daha sonra araçların içinde kameraların görmediği alanda babamı darp etmişler, tehdide varan hakaretler etmişler, avukatları bunu tutanağa geçirdi. Dün gece yaşadıklarından sonra darp raporu da aldık. Bu yaklaşım sadece babama değil, ona oy veren 90 bin seçmene de büyük saygısızlık.''

HDP Meclis İdare Amiri Mahmut Toğrul da Ankara Şehir Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaptı ve "Korsanvari bir şekilde milletvekilinin kaçırılması kabul edilemez" dedi.

Gergerlioğlu'na dün akşam anjiyo yapıldığını hatırlatan Toğrul şöyle devam etti:

"Şu anda sağlık durumu hakkında bilgi alamıyoruz. Bu kaçırılma biçimine sağlık durumu ne kadar elverişlidir onu da bilmiyoruz. Bir kez daha herkesi uyarıyoruz, hukuk dışı yöntemlerden kaçının."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında! Arabayla girilemiyor, torağın 2 metre altında!
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Perşembe gününe dikkat

Bayrampaşa'da 4 milyon sahte dolar ele geçirildi

Büyük operasyon! Tam 4 milyon dolar ele geçirildi

Kayınpederinin 'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Bıçaklamadım' dediği gelin, göğsünden 4 darbeyle ölmüş

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

'Kokoreççiyim' dedi, izin belgesi gösteremeyince ceza yedi

İstanbul'da denizdeki çekilme endişelendirdi! Uzman isim açıkladı: Deprem belirtisi mi?

Görenleri deprem korkusu sardı! Flaş açıklama

Gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Gergerlioğlu'yla ilgili açıklama

Gergerlioğlu hakkında yeni açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.