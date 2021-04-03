Cezaevine götürülen Gergerlioğlu'nun oğlu: "Doktordan bilgi dahi alamadık, babamı hastanenin arkasından kaçırdılar"

Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde anjiyo sonrası tedavi gören HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah cezaevine götürüldü.

Gergerlioğlu, dün akşam evinde gözaltına alındıktan sonra kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Avukat Bışar Alınak, müvekkili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Sincan Cezaevi'ne götürüldüğünü teyit etti.

Bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, ''Babamı bir mizansen ile hastaneden kaçırdılar'' dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Salih Gergerlioğlu, sabah 7'den beri HDP'nin on milletvekiliyle birlikte hastanenin önünde beklediklerini anlattı:

"Bize yoğun bakım servisinin tek çıkışı var dediler, ama yalan söylediler, bir mizansen uygulandı. Geceden beri burada bekleyen HDP'li milletvekilleri var, ben sabah yediden itibaren buradayım. Bunca zaman içinde telefonla dahi doktordan bilgi alamadık.

"HDP milletvekilleri babamın durumuyla ilgili bilgi almak için Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı dahi her merciye ulaşmaya çalıştık, doktorla telefonla dahi görüşemedik, bize bilgi vermediler. HDP milletvekilleri bu konuyla ilgili basın açıklaması yaparken babamı hastanenin arka tarafından kaçırdılar."