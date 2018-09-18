Cezaevine uyuşturucu sokmak isterken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde yatan akrabasını ziyarete giden G.Ş., kıyafetine sakladığı uyuşturucuyla cezaevine girmeye çalışırken jandarma tarafından gözaltına alındı.
Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre G.Ş., 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan ve adı açıklanmayan bir akrabasını ziyarete gitti. Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlilerinin durumundan şüphelendiği G.Ş., üzerinde yapılan detaylı aramada kıyafetindeki gizli bölmeye saklanmış 3 gram kullanıma hazır uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma gözaltına aldığı G.Ş.'yi yasal işlemlerin yapılması için emniyet müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
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