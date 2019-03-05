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Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Cezaevine yasaklı FETÖ yayını sokmaya çalışırken yakalandı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan cezaevinde bulunan damadını ziyarete giden kişi, örgütün yasaklı yayınlarını içeri sokmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan Düzce T Tipi Cezaevi'nde bulunan N.Ş'yi ziyarete gelen kayınpederi N.B'nin, cezaevi girişinde jandarma ekipleri tarafından üst araması yapıldı.

Aramada, üzerinde örgüte ait yasaklı yayınlar bulunan N.B. gözaltına alınarak İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce FETÖ

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