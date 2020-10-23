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Cezaevinin eski teknisyenine FETÖ’den elektronik kelepçe ile ev hapsi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

Samsun’da cezaevinde teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bir kişi, mahkemece ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsine karar verildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen Ö.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da cezaevinde teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen bir kişi, mahkemece ayağına elektronik kelepçe takılarak ev hapsine karar verildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile ihraç edilen Ö.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ö.A., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.A.’nın mahkemece ayağına elektronik kelepçe takılarak evinden dışarı çıkmama kararı verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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