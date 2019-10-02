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Cezaevlerinde FETÖ ve DEAŞ'a karşı bilinçlendirme eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cezaevlerindeki 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlüye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden yapılara karşı mücadele kapsamında sahih dini bilginin önemine dikkati çekmeye yönelik seminer ve vaazlar verildi - Talep eden tutuklu ve hükümlülere, Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet ve siyer eğitiminin yanı sıra dini istismar eden yapıların fikirleri, özellikleri, ayet ve hadisleri nasıl istismar ettikleri anlatıldı - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak: - "Cezaevlerinde görevli 581 vaizimiz var. Din istismarıyla mücadele kapsamında sahih dini bilginin önemine yönelik seminer, vaaz ve irşatlar son yıllarda artırılarak devam ediyor"

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, cezaevlerinde bulunan 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlüye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden yapılara karşı mücadele amacıyla, sahih dini bilginin önemine dikkat çekmeye yönelik seminer ve vaazlar verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığınca imzalanan protokolle Bakanlıkça belirlenen müfredat kapsamında, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik din eğitimi ve öğretimine devam ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevlerinde dini istismar eden yapılarla mücadelenin önemine yönelik eğitimler verildiğini hatırlattı.

Cezaevlerinde din eğitimi ve öğretiminin bir arada yürüdüğüne işaret eden Albayrak, "Vaizlerimiz Kur'an-ı Kerim, İslam dini itikat, ibadet, siyer ve ahlak alanındaki bilgileri öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyor." dedi.

Albayrak, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan protokol çerçevesinde eğitimlerin yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Vaizlerimiz cezaevlerinde derslikler oluşturuyor. Cezaevleri müdürleri duyuru yapıyorlar. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra cezaevlerindeki insanların dini istismar eden yapılara karşı dikkatini çekmek için 'din istismarı' konulu seminerleri ve konferansları düzenledik. FETÖ'den dolayı tutuklu olan kişiler seminer verilen mahkumlar arasında yok."

- "POMEM ve diğer kurumlarda konferanslar veriliyor"

Din istismarıyla mücadelede sahih dini bilginin önemini vurgulayan Albayrak, şöyle devam etti:

"Cezaevlerindeki uygulamalarımızda en başta dini istismar eden terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'ı anlatan kitaplar gönderdik. Bunun yanı sıra dini istismar eden yapıların fikirleri, özellikleri, ayet ve hadisleri nasıl istismar ettiklerini uzun uzadıya anlattık. Bu seminerler 100 bin aşkın kişiye verildi. Uzun zamandır Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde (POMEM) ve diğer kamu kuruluşlarımızda sahih dini bilginin önemine dikkati çeken konferanslar veriyoruz. Doğruyu öğretiyoruz, doğruyu öğretince yanlış ortaya çıkıyor. Cezaevlerinde görevli 581 vaizimiz var. Din istismarıyla mücadele kapsamında sahih dini bilginin önemine yönelik seminer, vaaz ve irşatlar son yıllarda artırılarak devam ediyor."

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Cezaevlerinde FETÖ ve DEAŞ'a karşı sıkı tedbir din istismarı Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin A

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