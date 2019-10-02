Cezaevlerinde FETÖ ve DEAŞ'a karşı bilinçlendirme eğitimi

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, cezaevlerinde bulunan 100 bini aşkın tutuklu ve hükümlüye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden yapılara karşı mücadele amacıyla, sahih dini bilginin önemine dikkat çekmeye yönelik seminer ve vaazlar verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Adalet Bakanlığınca imzalanan protokolle Bakanlıkça belirlenen müfredat kapsamında, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere yönelik din eğitimi ve öğretimine devam ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevlerinde dini istismar eden yapılarla mücadelenin önemine yönelik eğitimler verildiğini hatırlattı.

Cezaevlerinde din eğitimi ve öğretiminin bir arada yürüdüğüne işaret eden Albayrak, "Vaizlerimiz Kur'an-ı Kerim, İslam dini itikat, ibadet, siyer ve ahlak alanındaki bilgileri öğrenmek isteyenlere yardımcı oluyor." dedi.

Albayrak, Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan protokol çerçevesinde eğitimlerin yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi: