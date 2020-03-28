HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri iki hafta uzatıldı

Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri iki hafta uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

Cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri iki hafta uzatıldı

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında iki hafta daha uzattı.

Bakanlığın kararıyla, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi işyurdu faaliyetleri iki hafta daha ertelendi.

Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de iki hafta daha uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, söz konusu tedbirleri ilk kez 13 Mart'ta katıldığı Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından kamuoyuna açıklamıştı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Rektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştıRektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştı
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
Anahtar Kelimeler:
cezaevi koronavirüs Son dakika

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

İçişleri Bakanlığı yolcu taşımacılığıyla ilgili genelge yayımladı

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Koronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı!

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Zülfü Livaneli: Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük, tamamen iyileştik

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı! İşte yerine gelen isim

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

Erdoğan talimat vermişti! Saat 09.00'da 81 ilde başladı

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Diğer Haberler
Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür! Vatandaşlar yurdun önüne geldi

Karantina altındaki öğrenciden Türkiye'ye küfür!

Seyahat kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seferler iptal edildi

Bugün 15 Temmuz Şehitler Otogarı! Böyle görüntülendi

Rektör, 4 yaşındaki oğlunun koronavirüse karşı aldığı tedbirleri görüntüledi

Rektör, oğlunun koronavirüs önlemlerini paylaştı

DSİ'den vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

Vatandaşlara su tasarrufu çağrısı

İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

İstanbul'da toplu taşımada 'koronavirüs' düzeni

İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!

Bu sabah İstanbul! Yasak dinlemediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.