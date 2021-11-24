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  4. Cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

Cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

24.11.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili madde ihdas edildi. Kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Cezaevlerinde Kovid-19 izinleri 31 Mayıs'a kadar uzatılabilecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi. Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid-19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

31 MAYIS 2022'YE KADAR UZATILABİLECEK

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

(DHA)

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cezaevi
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