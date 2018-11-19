Cezaevlerindeki kadınlara mektup gönderdiler

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kadın Platformu üyeleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' dolayısıyla cezaevlerinde yatan hemcinslerine yazdıkları mektupları gönderdi.

Güllük Postanesi önünde bir araya gelen Antalya Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü' için basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklamayı okuyan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Şube Başkanı Devrim Mol, "Birçok kadın, çocuğunu cezaevi koşullarında büyütmek zorunda kalıyor. Bizler bugün özgürlükleri elinden alınmış tutsak kadınlarla dayanışma amacıyla kartlarımızı, mektuplarımızı onlara ulaştırmak için bir araya geldik" diye konuştu. Platform üyeleri, basın açıklamasının ardından kadınlar için yazdıkları mektupları cezaevlerine postaladı.

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