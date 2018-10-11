"Cezaevlerindeki şartlar ağırlaştı"

Cezaevlerinde, 12 Eylül'de olduğu gibi olaylar yaşanmaması gerektiğini daha önce de söylediklerini dile getiren Meral Danış Beştaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de özgürlükle tutsaklık arasında çok ince bir çizgi" bulunduğunu savunan Beştaş, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı herkesin empati yapması gerektiğini ifade etti.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki şartların ağırlaştığını, sağlığa erişimin zor olduğunu, annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan çocuk ve hastalar bulunduğunu, açık görüşe gelen kişi sayısının sınırlandırıldığını, kütüphanelere erişimin zorlaştırıldığını iddia etti.

"Hapishaneler; insanların işkence gördüğü, yaşam haklarının elinden alındığı, hastalıklarının tedavi edilmediği merkezler değil, verilen cezaların hukuk devleti sınırları içerisinde infazının yapıldığı yerdir. Ama geldiğimiz süreçte maalesef bunların aksine ne varsa yapıldı. Binlerce, yüz binlerce insanın çığlığını duyurmak bizim görevimiz. AKP iktidarına sesleniyorum; cezaevleri dışında yaptığınız hak ihlallerini, işkenceleri, hukuksuzlukları ve keyfiliği cezaevlerinde de uyguladığınızı biliyoruz. En çok gücünüzün yettiği alanlardan biri, dört duvar arasındaki anneler, babalar, gençler ve çocuklar. Onların hak ve özgürlüklerini kısıtlama hakkınız yok. Bunu kaldırın."

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankasındaki hisseleriyle ilgili, ''Atatürk'ün vasiyetinin Hazineye devrini gerçekleştirelim." dediğini anımsatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Beştaş, "Vallahi gözleri doymuyor." yanıtını verdi.

