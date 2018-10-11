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"Cezaevlerindeki şartlar ağırlaştı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş: "Hapishaneler; insanların işkence gördüğü, yaşam haklarının elinden alındığı, hastalıklarının tedavi edilmediği merkezler değil, verilen cezaların hukuk devleti sınırları içerisinde infazının yapıldığı yerdir"

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, hapishanelerdeki şartların ağırlaştığını iddia ederek, "Hapishaneler; insanların işkence gördüğü, yaşam haklarının elinden alındığı, hastalıklarının tedavi edilmediği merkezler değil, verilen cezaların hukuk devleti sınırları içerisinde infazının yapıldığı yerdir." dedi.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerindeki şartların ağırlaştığını, sağlığa erişimin zor olduğunu, annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan çocuk ve hastalar bulunduğunu, açık görüşe gelen kişi sayısının sınırlandırıldığını, kütüphanelere erişimin zorlaştırıldığını iddia etti.

Cezaevlerindeki kapasitenin 2017'de açılanlarla birlikte 207 bin 338 kişiye ulaştığını belirten Meral Danış Beştaş, cezaevlerinde yer sıkıntısı yaşandığını da öne sürdü.

"Türkiye'de özgürlükle tutsaklık arasında çok ince bir çizgi" bulunduğunu savunan Beştaş, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı herkesin empati yapması gerektiğini ifade etti.

Cezaevlerinde, 12 Eylül'de olduğu gibi olaylar yaşanmaması gerektiğini daha önce de söylediklerini dile getiren Meral Danış Beştaş, şunları kaydetti:

"Hapishaneler; insanların işkence gördüğü, yaşam haklarının elinden alındığı, hastalıklarının tedavi edilmediği merkezler değil, verilen cezaların hukuk devleti sınırları içerisinde infazının yapıldığı yerdir. Ama geldiğimiz süreçte maalesef bunların aksine ne varsa yapıldı. Binlerce, yüz binlerce insanın çığlığını duyurmak bizim görevimiz. AKP iktidarına sesleniyorum; cezaevleri dışında yaptığınız hak ihlallerini, işkenceleri, hukuksuzlukları ve keyfiliği cezaevlerinde de uyguladığınızı biliyoruz. En çok gücünüzün yettiği alanlardan biri, dört duvar arasındaki anneler, babalar, gençler ve çocuklar. Onların hak ve özgürlüklerini kısıtlama hakkınız yok. Bunu kaldırın."

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin İş Bankasındaki hisseleriyle ilgili, ''Atatürk'ün vasiyetinin Hazineye devrini gerçekleştirelim." dediğini anımsatması ve değerlendirmesini sorması üzerine Beştaş, "Vallahi gözleri doymuyor." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş

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