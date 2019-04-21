Cezaevlerinin ihtiyaçları işyurtlarından karşılanıyor

ORHAN YOLDAŞ - Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda bin 800 atölye ve tesiste, tekstil, mobilya ve gıda gibi birçok farklı alanda eğitim alan tutuklu ve hükümlüler, hem meslek ediniyor hem de üretim yaparak cezaevlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimat ve desteğiyle, işyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlüye mesleki eğitim verdiklerini söyledi.

Atan, eğitimini başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında çıraklık, ustalık ve kalfalık belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol uyarınca da mesleki yeterlilik belgesi verildiğini belirtti.

Bu yıl ilk kez tutuklu ve hükümlülere asansör tamir ve bakım eğitimi de vermeye başladıklarını dile getiren Atan, "Ülkemizin bu alandaki iş gücü açığına da katkı sağlamış olduk. Yine oto onarım ve bakım ile geleneksel el sanatları, zanaatı üzerinde eğitim çalışmalarına başladık. Edirne'de Edirnekari sanatı, taş süsleme, taş duvar ustalığı ile Van'da savat sanatı gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleki alanlarda eğitimler veriyoruz." diye konuştu.