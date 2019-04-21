Cezaevlerinin ihtiyaçları işyurtlarından karşılanıyor

ORHAN YOLDAŞ - Adalet Bakanlığına bağlı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunda bin 800 atölye ve tesiste, tekstil, mobilya ve gıda gibi birçok farklı alanda eğitim alan tutuklu ve hükümlüler, hem meslek ediniyor hem de üretim yaparak cezaevlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Murat Atan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimat ve desteğiyle, işyurtlarında 58 bin 595 tutuklu ve hükümlüye mesleki eğitim verdiklerini söyledi.
Atan, eğitimini başarıyla tamamlayanlara Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokol kapsamında çıraklık, ustalık ve kalfalık belgesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile gerçekleştirilen protokol uyarınca da mesleki yeterlilik belgesi verildiğini belirtti.
Bu yıl ilk kez tutuklu ve hükümlülere asansör tamir ve bakım eğitimi de vermeye başladıklarını dile getiren Atan, "Ülkemizin bu alandaki iş gücü açığına da katkı sağlamış olduk. Yine oto onarım ve bakım ile geleneksel el sanatları, zanaatı üzerinde eğitim çalışmalarına başladık. Edirne'de Edirnekari sanatı, taş süsleme, taş duvar ustalığı ile Van'da savat sanatı gibi unutulmaya yüz tutmuş mesleki alanlarda eğitimler veriyoruz." diye konuştu.
Sağlık, tekstil ve turizm alanında tutuklu ve hükümlülere eğitim vermek amacıyla kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle protokoller yaptıklarını aktaran Atan, şöyle devam etti:
"Sağlık Enstitüsü İşverenleri Sendikası'yla geçen yıl bir proje başlattık. İşyurtlarında tıbbi mümessillik, satış elemanı ve müdürlük eğitim faaliyetini gerçekleştirdik. Ülkemizin büyük holdinglerinden biriyle protokol yaptık. Önümüzdeki dönemde de otelcilik alanında teknik mutfak, teknik çamaşırhane ile temizlik hizmetlerinde ara eleman yetiştirerek, otelcilik sektöründe turizme ara eleman kazandırmayı hedefliyoruz."
- Ürünler fuarlarda halka buluşturuluyor
Atan, tekstil, deri, mobilya ve gıda sektörü gibi çeşitli alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"İşyurtlarında 6 ana faaliyette 180'den fazla iş kolunda bin 800 atölye ve tesisle bu eğitim hizmetlerini yürütüyoruz. Tekstil, deri, mobilya ürünleri ve gıda ürünlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Biz kendi kendine yeten bir kurum düzeyindeyiz. İşyurtlarında üretilen ürünlerin yüzde 70'i ile ceza ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutukluların ihtiyaçları karşılanıyor. Bunun dışında 50'ye yakın adliyede tanıtım amacıyla bu ürünleri vatandaşlarımıza pazarlıyoruz. Ayrıca eğitimler neticesinde ortaya çıkan bu güzel ürünleri yılda 4-5 defa düzenlediğimiz fuarla halkımızla buluşturuyoruz."
- "Özel sektör iş birliğine açığız"
Atan, kamu kurum ve kuruluşlarına üniforma diktiklerine işaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile infaz koruma memurlarının birçok kıyafetini hazırladıklarını söyledi.
"Sinop Açık Cezaevi ve İnfaz Kurumu'nda ülkenin ciddi gömlek üreticisi konumundaki bir firmayla uluslararası markalara dikim hizmeti veriyoruz. Bu anlamda özel sektör iş birliğine açığız." diyen Atan, kurum olarak temel amaçlarının suçla mücadele olduğunu anımsattı.
2018 yılında kurumsal kimlik ve markalaşma çalışmalarını tamamladıklarını, çatı markalarının "Adalet Verimlilik Eğitimi Mükemmelliği (ADVEM)" olduğunu anlatan Atan, "Gıda markasında ELBAN'ı kullandık, Selçuklu'da devletine milletine sadık anlamına geliyor. Tekstilde Adalet Moda (ADEMODA), Adalet Mobilya (ANDORA), deri markamız MİMDERİ. Sosyal tesisi işletmeciliği markamız ADEKO. Bütün ürünlerimizi tek marka altında branş branş topladık." dedi.
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