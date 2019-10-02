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’Cezalandırın beni’ dedi 50 yıl yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Kayseri’de ıssız bir yere çağırdıkları iki kişiye karşı, ’Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı’ suçundan yargılanan 5 sanığa mahkeme heyeti toplamda 250 yıl hapis cezası verdi.Kayseri’de 2018 yılı içinde meydana gelen olayda T.T., nişanlısı ile aralarının bozuk olduğunu söyleyerek arkadaşı Ö.Y.’den yardım istedi.

Kayseri’de ıssız bir yere çağırdıkları iki kişiye karşı, ’Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı’ suçundan yargılanan 5 sanığa mahkeme heyeti toplamda 250 yıl hapis cezası verdi.
Kayseri’de 2018 yılı içinde meydana gelen olayda T.T., nişanlısı ile aralarının bozuk olduğunu söyleyerek arkadaşı Ö.Y.’den yardım istedi. Ö.Y. de dayısının oğlu O.K.’nın tanıdığı F.Ç. ile T.T.’yi görüştürdü. F.Ç., dargın olan T.T. ve nişanlısının arasını düzeltebileceğini ancak kızın ailesiyle görüşmeden önce biraz masraf yapması gerektiğini söyleyerek para istedi. Nişanlısı ile barışma umuduyla T.T. cep telefonunu satarak 3 bin 500 TL parayı F.Ç.’ye vermesi için arkadaşı Ö.Y.’ye teslim etti. Ö.Y. aldığı 3 bin 500 TL’.yi F.Ç.’ye vermeden kendi ihtiyaçları için kullandı.
Kendisine verilecek olan paranın Ö.Y. tarafından harcandığını öğrenen F.Ç., T.T. ve Ö.Y.’yi Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı ve Elagöz Mahallesi arasında ıssız bir eve çağırdı ve burada M.K., S.G., O.K. ve M.M. ile birlikte ’Hürriyeti yoksun kılma, yağma ve silahlı cinsel saldırı’ suçunu işledi.
Kendilerine eziyet eden 5 kişinin elinden kurtulan T.T. ve Ö.Y., polise giderek suç duyurusunda bulundu ve zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar F.Ç., M.K., S.G., O.K. ve M.M. ve avukatları hazır bulundu.
Tutuklu sanık F.Ç. mahkemede “Olayı ben tasarladım, ben planladım, cebir ve tehdit kullandım. Ama herhangi bir para falan almadım. Hakim bey cezalandırılmak istiyorum. Arkadaşlarımın hiç alakası yok, ben yaptım, onların tahliye olmasını istiyorum, cezalandırın beni” dedi.
Diğer tutuklu sanıklar ise olayla hiçbir alakaları olmadığını, mağdur olduklarını söyleyerek beraat ve tahliyelerini istedi.

Tüm sanıklara ceza yağdı
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar F.Ç., M.K., S.G., O.K. ve M.M.’ye mağdur Ö.Y.’ye yönelik ‘yağma’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl 8 ay hapis, T.T.’ye yönelik ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis, mağdurları ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ayrı ayrı 7 yıl 10 ay hapis, mağdur Ö.Y.’ye yönelik ‘silahlı cinsel saldırı’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, T.T.’ye yönelik ‘silahlı cinsel saldırı’ suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, Ö.Y.’ye yönelik ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis, Ö.Y.’ye yönelik ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan ayrı ayrı 3 yıl 1 ay hapis ve mağdurlara ‘şantaj’ suçundan ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme böylece 5 sanığa ayrı ayrı 50 yıl 1 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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