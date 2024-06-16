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Cezası 10 kar artıyor! Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede yeni detaylar

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
16.06.2024 15:00
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Sokaktaki sahipsiz, başıboş hayvanlarla ilgili düzenlemede sona gelindi. Söz konusu düzenlemeyle hayvanını terk edene verilen para cezasının 10 kat artırılarak 50 bin TL’ye çıkartılmasının öngörülüyor. Saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpeklerin de öncelikle barınaklara alınması, rehabilite olmaması durumunda ise uyutulması planlanıyor.

Cezası 10 kar artıyor! Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemede yeni detaylar

Türkiye gündeminde uzun zamandır yer alan, sokaklardaki sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili teklife artık sona gelindi. Mevcut, 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma kanununun bazı maddelerinde değişiklik öngören düzenleme göre, hayvanını terk edene verilen para cezası on kat artırılarak, 5 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkartılıyor.

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi.

'UYUTMA' SON SEÇENEK

NTV'de yer alan habere göre; bu kapsamda, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

Mahallelerde bulunan vatandaşların bildiği, baktığı ve beslediği zararsız köpeklere ise eğer kısırlaştırılmışsa dokunulmayacak, kısır olmayanlar ise kısırlaştırıldıktan sonra bulundukları yerde kalmaya devam edecek.

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Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları da gündeme gelecek.

PARA CEZASI 10 KAT ARTIRILACAK

Buna göre, son olarak Şanlıurfa’da yaşanan olayda olduğu gibi sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.

Yasanın “denetimle” ilgili maddesinde mahalli idarelerin görev alanları yeniden düzenlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanlarıyla ilgili bütçesini artıracak.

Teklifin Kurban Bayramı sonrası önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması ardından muhalefetle paylaşılması ve ardından Meclis Başkanlığına verilmesi öngörülüyor.

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Express


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sokak köpeği
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