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Cezası onanan Atilla Taş infaz işlemleri için adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında aldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onanan Atilla Taş, polislerce evinden alınarak infaz işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne getirildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan Atilla Taş, polislerce evinden alınarak infaz işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanması davasında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Atilla Taş'ın temyiz incelemesini tamamlayarak, 24 Ekim'de verilen hapis cezasını onadı.

Soruşturma ve İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava aşamasında yaklaşık 14 ay boyunca tutuklu kalan, 24 Ekim 2017 tarihli duruşmada tahliye edilen Taş, cezasının onanmasının ardından Başakşehir'de bulunan evinden polislerce alındı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen ve elleri kelepçeli olduğu gözlenen Taş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz İşlemleri Bürosu'na çıkarılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

Taş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından kalan cezasının infazı için cezaevine sevk edilecek.

- İstinafın onama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin aralarında aralarında Atilla Taş, Murat Aksoy, Büşra Erdal ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 26 sanık hakkında yerel mahkemece 8 Mart'ta verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerini 24 Ekim'de onamıştı.

Daire, yerel mahkemece sanıklar hakkında verilen kararlarda usul ve esasa ilişkin bir aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.

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