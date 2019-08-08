HABER

Cezasını okul boyayarak çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 19:34 | Son Güncelleme

Samsun'da Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hakkında 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan kişi, Epçeli Köyü İlkokulunu boyuyor

Samsun'un Çarşamba ilçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hakkında 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan kişi, cezasını Epçeli Köyü İlkokulunu boyayarak çekiyor.

İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların 2019-2020 eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirilmesi amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

Protokol kapsamında Çarşamba Hakimliği tarafından hakkında 3 bin lira adli para cezası verilen ancak cezayı ödeyemediği için 300 saat kamu yararına çalışma tedbiri bulunan H.Y. Epçeli Köyü İlkokulunun temizlik, boya ve tadilat işlerini yapıyor.

Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Canan Soğukpınar, "Kamu yararına çalışma cezası bulunan şahıs, Epçeli Köyü İlkokulunun boyanması işini kendi köyü olması sebebiyle gönüllü olarak istedi. 10 gün içinde okulun tamamının boyanmasını tamamlayarak özveride bulundu." dedi.

Okul Müdürü Emre Çakır ise okullarının boyanmasından memnun olduklarını söyledi.

Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha azTüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!
Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetimli serbestlik Okul Boyama Samsun

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

Devlet Bahçeli'den Ali Babacan ve 'yeni parti' mesajı!

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

'Göbek açık; pantolon çok düşük...'

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Güzel oyuncu ayrılığın sebebi mi? Flaş açıklama

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Yargıtay'dan Adem Huduti kararı!

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! ' Bütün yanılgıların sebebi...'

Ünlü profesörden İstanbul depremi açıklaması! 'Bütün yanılgıların sebebi...'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Süleyman Soylu deprem nedeniyle Denizli'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan deprem açıklaması!

Ege'de 4 saatte 56 deprem meydana geldi

Ege beşik gibi! Son 4 saatte onlarca deprem meydana geldi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.