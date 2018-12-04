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Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

Çorum'da, kış lastiği denetiminde durdurulan kamyon sürücüsü Mehmet Ç., kendisine ceza yazan trafik polislerine tepki gösterdi. Cezanın tek kendisine kesildiğini öne sürüp öfkelenen sürücü, uygulamada diğer birçok araca kesilen ceza makbuzlarının kendisine gösterilmesi üzerine polislerden özür dileyerek teşekkür etti.

Cezaya itiraz etti! Polis öyle bir karşılık verdi ki özür diledi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde toplu taşıma ve ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması yaptı. Ekipler, Çorum- Samsun karayolunda yapılan uygulama kapsamında otobüs, kamyon, TIR ve ticari araçları durdurup lastikleri kontrol etti. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere para cezası da kesen polis ekipleri, lastiklerin değiştirilmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

ÖNCE TEPKİ SONRA TEŞEKKÜR

Uygulama noktasında, kamyonunda kış lastiği takılı olmayan sürücü Mehmet Ç., ile trafik polisi arasında yaşanan diyalog da dikkat çekti. Sürücü Mehmet Ç, bahse konu yolda herkesin kış lastiği olmadan seyrettiğini ve sadece kendisine yazıldığını öne sürdüğü cezaya tepki gösterdi.

Tepki üzerine ekipler, kamyon sürücüsüne uygulamada diğer araç sürücülerine kesilen ceza makbuzlarını gösterdi. Bunun üzerine ikna olan sürücü Mehmet Ç. "Allah razı olsun. Özür dilerim yanlış anladım" diyerek polis ekiplerine teşekkür etti. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra, aracına binerek yoluna devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik cezası

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