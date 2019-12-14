HABER

Cezaya kızdı, yola oturup eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 20:26 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, trafik polislerinin denetiminde yanında ehliyet bulundurmamaktan işlem yapılıp motosikleti bağlanan İzzet Akça, ceza yediği noktada oturma eylemi yaptı. Bir süre eylemine sürdüren İzzet Akça, polisin ikna etmesiyle eylemine son verdi.
Olay, bugün 16.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak karayolu üzerinde meydana geldi. Sepetli motosikletiyle Akçakmak karayolunda ilerleyen İzzet Akça, denetim yapan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince durduruldu. Karakola götürülen Akça'ya yanından ehliyet bulundurmadığı gerekçesiyle işlem yapılarak 2 bin lira ceza yazıldı. Tekrar denetim yapılan yere gelerek motosikletinin bağlandığını öğrenen Akça, oturma eylemi başlattı. Yaklaşık yarım saat Akçakmak karayolu üzerinde oturan Akça, trafik polislerinin uzun uğraşları sonucunda eylemini sonlandırdı. Yediemin deposuna götürülen motosikletin, ehliyetli bir yakının gözetiminde Akça'ya teslim edildiği öğrenildi.

Hayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyorHayrete düşüren olay! Sokak kedisi terör estiriyor
Libya ile askeri anlaşma Meclis'teLibya ile askeri anlaşma Meclis'te
Ağabey tarafından kazara vurulan genç, öldüAğabey tarafından kazara vurulan genç, öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

MHP'li Yalçın'dan Abdullah Gül'le ilgili dikkat çeken ifadeler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

İstanbul'da köprü çıkışında yangın!

Son dakika! Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.