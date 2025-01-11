HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaya meydan okudu! 2 saatte direksiyon başında yakalandı...

Cezaya meydan okudu! 2 saatte direksiyon başında yakalandı...

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.01.2025 10:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik polislerinin yaptığı uygulamayı gören bazı sürücüler gaza basıp kaçtı, kimi ehliyetsiz, kimi de alkollü çıkarken, sabır sınavı kameralara yansıdı.

Cezaya meydan okudu! 2 saatte direksiyon başında yakalandı...

Bursa'da trafiği tehlikeye düşüren sürücülere karşı denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Arabayatağı mevkiinde uygulama yaptı.

AW368147_01

Uygulamayı fark eden bir sürücü kiraladığı aracı ekiplerin üzerine sürüp kaçarken, alkollü bir sürücü polisi görünce araçtan inip telefonla konuşmaya başladı. Bir başka sürücü ise 2 saat önce ehliyetsiz araç sürmekten ceza yemesine rağmen, direksiyon başında yakalandı. 18 bin lira idari ceza uygulanan sürücü ekiplerle pazarlık yapmaya çalışırken, sabır sınavı kameralara basın mensuplarının kamerasına anbean yansıdı.

AW368147_06

AW368147_08

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Ceza Ehliyet trafik ceza işlemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni konut projesinin detayları belli oldu! Ödemeler aylık 15 bin lira mı olacak?

Yeni konut projesinin detayları belli oldu! Ödemeler aylık 15 bin lira mı olacak?

Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Erdoğan'ın elini öptü 200 TL harçlık aldı

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Bakan Fidan'dan Fransa'ya Suriye çıkışı: Gelsinler görelim!

Kontrolden çıkan aracın ikiye katlandığı an kamerada!

Kontrolden çıkan aracın ikiye katlandığı an kamerada!

Sosyal medyadan intihar mesajı paylaştı! Otel odasında cansız bedeni bulundu

Sosyal medyadan intihar mesajı paylaştı! Otel odasında cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.