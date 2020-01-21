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  4. Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:05 | Son Güncelleme

'100 DOLAR KAYBIM VAR' Ankara'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bülent Yolcu (43), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

'100 DOLAR KAYBIM VAR'
Ankara'da döviz bürosundan çıkan sürücü, park halindeki aracına polisin ceza yazıldığını fark edip koşarak yolun karşısına geçmek isteyince otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bülent Yolcu (43), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Almanya'da müzisyenlik yaptığını ve dün sabah Ankara'ya geldiğini söyleyen Yolcu, para bozdurmak için döviz bürosuna gittiğini belirtti. Otomobilini yolun karşı tarafına park ettiğini kaydeden Yolcu, şöyle konuştu:
"Arabam uygun yerde değildi; trafik polisi geldi ve arabamı anons etti. Ben de dövizi bozdurmadan parayı geri cebime koydum. Sağıma soluma bakmadan birden yola fırladım. Park halinde duran arabayı geçince yola birden çıktım. O an arabayı fark etmedim, bana çarptı. Eşim de arabada bekliyordu. Parayı toparlamaya çalışmışlar. Yaklaşık 100 dolar kaybım var. Şu anda durumum daha iyi. Belimde yüzde 50 eziklik varmış. Allah’a şükürler olsun, böyle bir kaza atlatmama rağmen daha iyiyim. Arabayla çarpan kişi de kazadan hemen sonra aracından indi. Trafik polisi orada vardı. Herkes yardımcı oldu. Hemen ambulans geldi. Biraz müşahede altında kaldım, sonra taburcu oldum."

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Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)

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