Cezayir Adalet Bakanı'ndan hakimlere tarafsızlık çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Adalet Bakanı Et-Tayyib Luh, ülkedeki hakimleri, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı yürütülen gösterilere katılmama ve tarafsız kalmaya çağırdı.

Luh, başkent Cezayir'deki Adalet Bakanlığı binasında yaptığı ve resmi haber ajansı APS'de yayınlanan açıklamasında bazı hakimlerin, Buteflika'nın adaylığına karşı düzenlenen gösterilere katılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Hakimler bu mesleğe intisap ettiklerinde; her türlü koşulda tarafını belli etmeme, bağımsızlığına ve tarafsızlığına şüphe düşürecek hal ve davranışlardan kaçınma, samimiyet, şeffaflık ve adalet ilkelerine bağlı kalma yemini etmiştir." diyen Luh, yargı erkinin tarafsız olması ve siyasi çekişmelerden uzak durması gerektiğini vurguladı.

Cezayir basınında son iki gündür hakimlerin, ülkedeki yönetime muhalif yeni bir sendika kurma hazırlığı içinde olduğu yönünde haberler yer aldı.

Ülkenin çeşitli kentlerinde bugün hakim ve avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenlemişti.