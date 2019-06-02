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Cezayir Anayasa Konseyi seçimleri iptal etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.Cezayir Anayasa Konseyi, adaylık başvurusunda bulunan 2 kişinin de adaylık dosyasının reddedilmesi nedeniyle 4 Temmuz’da yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Cezayir Anayasa Konseyi, 4 Temmuz’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptal edildiğini açıkladı.
Cezayir Anayasa Konseyi, adaylık başvurusunda bulunan 2 kişinin de adaylık dosyasının reddedilmesi nedeniyle 4 Temmuz’da yapılması planlanan seçimlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Seçim için henüz yeni bir tarih açıklanmadı.
Cezayir’de, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının protestolar düzenlenmişti. Buteflika protestoların ardından adaylığını geri çekmiş ve Nisan ayında görevinden istifa etmişti. Buteflika’nın ardından geçici Cumhurbaşkanlığı görevine getirilen Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 4 Temmuz’da düzenleneceğini duyurmuştu.

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