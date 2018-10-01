Cezayir Arap ülkelerinden yatırım bekliyor

CEZAYİR (AA) - Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, Arap şirketlerini ülkesindeki petrol sektörüne yatırım yapmaya davet etti.

Bakan Kaytuni, yazılı açıklamasında, Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen 11'inci Arap Enerji Zirvesi'ndeki konuşmasına ilişkin bilgi verdi.

Ülkesinin enerji sektöründe sunduğu fırsatları anlatan Kaytuni, Araplara Cezayir'deki petrol sektöründe yatırım çağrısında bulundu.

Kaytuni, yatırımcılar ve uluslararası şirketler tarafından eleştirilen yakıt yasasına düzenleme yapılacağını ve bazı teşvikler verileceğini aktardı.

Güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi kapsamında büyük bir proje hazırladıkları bilgisini veren Kaytuni, bunun yabancı şirketlerle ortaklık için bir fırsat olduğunu belirtti.

Hazırlık aşamasındaki Cezayir yakıt yasası, vergi oranlarının çok yüksek ve rekabete kapalı olması nedeniyle yatırımcılar ve uluslararası şirketler tarafından eleştirilmişti.

Arap şirketlerinin zayıf şekilde yer aldığı Cezayir'deki petrol sektörü Avrupalı ve Kuzey Amerikalı şirketler tarafından kontrol ediliyor.

Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC) tarafından düzenlenen, Fas'ın Rabat şehrinde bugün başlayan 11'inci Arap Enerji Zirvesi'nin 4 Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor.

