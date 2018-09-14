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Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 21:58 | Son Güncelleme

Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha son yolculuğuna uğurlandı

CEZAYİR (AA) - Rai müziğinin ünlü ismi Cezayir asıllı şarkıcı Rachid Taha son yolculuğuna uğurlandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı için Cezayir'in Muaskar vilayetinde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninde ailesinin ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda sanatçı da hazır bulundu.

Taha'nın naaşı törenin ardından Sig ilçesindeki Haruf Mezarlığında toprağa verildi.

Cezayir asıllı 59 yaşındaki sanatçı çarşamba günü Paris'teki evinde uyurken geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Taha, 1990'lı yıllarda "Ya Rayah", "Abdel Kader" ve "Ida" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştı. 10 yaşındayken, Cezayir’in batısında yer alan liman şehri Oran’dan Fransa’nın Alsace Bölgesi'ne göç etmiş bir ailenin çocuğu olan Taha, Oran şehrine özgü müzik türü Rai tarzı parçalarıyla büyük beğeni toplamıştı.

Rai müziği, özellikle Cezayir'in Fransız sömürgeciliğine baş kaldırması ve sömürüye karşı mücadele hareketlerinde önemli yer etmişti. Rai, 1980'li yıllardan itibaren uluslararası çapta tanınmış ve Taha'nın şarkıları ile tüm dünyaya yayılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Muaskar Rachid Taha

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