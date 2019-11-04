Cezayir bağımsızlık mücadelesinin 65'inci yılında Fransa'dan özür bekliyor

CEZAYİR (AA) - ABBAS MEYMUNİ - Cezayir'in 132 yıllık Fransız sömürgesini sonlandırarak bağımsızlık mücadelesine başlamasının üzerinden 65 yıl geçti. Cezayirliler hâlâ işlediği suçlardan dolayı Fransa'dan resmi özür ve tazminat bekliyor.

Fransa, yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetiminde kalan Cezayir'i 1830'da işgal etti ve 1 milyona yakın yerleşimci göndererek buradaki varlığını pekiştirdi.

Fransa'nın iki dünya savaşı ve diğer askeri operasyonlarında, daha fazla özerklik vaadiyle silah altına aldığı Cezayirliler ülkelerine döndüklerinde, "ikinci sınıf vatandaş" muamelesi görmeye devam etti. Cezayirlilerin eşit şartlarda siyasi temsil çabaları da kanlı biçimde bastırıldı.

- 1,5 milyon cana mal olan bağımsızlık

Cezayir, Fransız işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı. Fransa'nın kanlı yıldırma çabalarına karşı koyan Cezayirliler, 8 yıl süren ve yaklaşık 1,5 milyon kişinin hayatına mal olan çetin mücadele sonucu 5 Temmuz 1962'de bağımsızlıklarını kazandı.

Fransa, bugüne kadar sömürgeci politikaları nedeniyle devlet olarak Cezayir'den resmen özür dilemedi.