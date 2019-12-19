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Cezayir Başbakanı Bedevi, görevinden istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 21:13 | Son Güncelleme

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası, Cezayir sokağındaki protesto hareketinin talepleri arasında yer alıyordu

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a istifasını sundu.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, yönetim karşıtı gösterilerdeki taleplerden biri olan Başbakan'ın istifası bugün gerçekleşti.

Bedevi, Cumhurbaşkanı Tebbun'a istifasını sundu, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u da yeni hükümet kurulana kadar başkanlık işlerini yürütmekle görevlendirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası, Cezayir sokağındaki protesto hareketinin talepleri arasında yer alıyordu.

- Cezayir'de 20 yıllık yönetimi sonlandıran gösteriler

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirilmişti.

Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir istifa Nureddin Bedevi

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