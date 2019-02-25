Cezayir Başbakanından ülkedeki gösterilere ilk yorum

CEZAYİR (AA) - Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya, herkesin cumhurbaşkanı adaylarına yönelik eleştiri hakkının bulunduğunu ancak bu konuda son kararı seçim sandıklarının vereceğini söyledi.

Uyahya, mecliste yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına tepki için düzenlenen gösterilerle ilgili ilk kez yorum yaptı.

Seçimlerin iki aydan az bir sürede ve halkın özgürce tercihini yapabileceği bir ortamda gerçekleşeceğini ifade eden Uyahya, "Bu nedenle diyorum ki, herkesin istediği adayı savunma ve istediği adayı eleştirme hakkı bulunuyor. Ancak bu konuda son kararı, barışçıl ve uygar bir şekilde seçim sandıkları verecek." dedi.

Uyahya, değişim taleplerine ilişkin ise "Cumhurbaşkanı (Buteflika) tekrar seçilmesi durumunda herkesin katılabileceği ulusal bir sempozyum düzenleyeceğini bildirdi. Bunun Cezayir tarihinde bir benzeri henüz yok. Ulusal sabitelerin dışında burada her şey konuşulabilecek." ifadelerini kullandı.

- Gösterilerin "barışçılığına" övgü