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Cezayir Başbakanının istifa edeceği iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2019 16:07 | Son Güncelleme

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi’nin istifa edeceği iddia edildiCezayir Başbakanı Nureddin Bedevi’nin, bu yıl yapılacak seçimleri kolaylaştırmak ve ülkede devam eden protestoların sona ermesi için görevinden ayrılacağı iddia edildi.

Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi’nin istifa edeceği iddia edildi
Cezayir Başbakanı Nureddin Bedevi’nin, bu yıl yapılacak seçimleri kolaylaştırmak ve ülkede devam eden protestoların sona ermesi için görevinden ayrılacağı iddia edildi. Bedevi’nin görevden ayrılmasının, Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’yı Nisan ayında istifaya zorlayan ve güç yapısında köklü bir değişikliğe kadar yeni seçimler yapmayı reddeden protestocuların kilit talebi olduğu biliniyor
Cezayir Ordusu, seçimleri aylar önce başlayan protesto krizini sona erdirmenin tek yolu olarak görüyor. Cezayir geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salah, Pazar günü ülkedeki protestocularla ara buluculuk ve diyaloğa dair yapılan toplantıların özetini kapsayan bir rapor aldı.

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