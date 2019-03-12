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Cezayir basınında "Buteflika görev süresini uzattı" yorumları

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 18:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçimleri erteleyerek 5. dönem için aday olmayacağını açıklaması, "görev süresini uzatma hamlesi" yorumlarını beraberinde getirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir basını, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın halkın yoğun tepkisi karşısında seçimleri erteleyip 5. dönem adaylığından vazgeçme kararını, "görev süresini uzatma hamlesi" şeklinde değerlendirdi.

Eş-Şuruk gazetesi, Cezayir Cumhurbaşkanlığının dün akşamki açıklamasını, "Cezayirlilerin milyonluk yürüyüşünden sonra Buteflika 'Seçim de adaylık da yok' kararı aldı" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

Gazetenin haberinde, "Buteflika, seçimleri erteleyerek 5. dönem adaylığını çekti. Ayrıca hükümette sert değişiklerin yanında güçlü siyasi reformlar yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Aynı gazetedeki bir analiz haberde de Buteflika'nın adaylığına karşı halk protestolarının sonuç verdiği belirtildi.

El-Haber gazetesi ise "Seçimler olmadan cumhurbaşkanı olarak kalmaya devam edecek. Buteflika 4. dönemi uzattı" manşetini attı.

Haberde, seçimleri erteleyen Buteflika'nın 2019 sonuna kadar cumhurbaşkanı olarak kalırken yönetimden çekilme hazırlıkları da yaptığı aktarıldı.

- Seçimleri erteledi, görev süresini uzattı

Liberty gazetesi, "Buteflika seçimleri erteleyerek görev süresini uzattı" manşetini kullandı. Gazete, Buteflika'nın anayasal süresinin tamamlanma tarihinden sonra da görevde kalacağını ve ulusal bir konferans önerisinde bulunduğunu yazdı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, dün akşam sürpriz bir şekilde 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, 5. dönem adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını açıklamıştı.

Buteflika'nın açıklamasının ardından Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir

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