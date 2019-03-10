HABER

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ülkesine döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2019 23:02 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, bir süredir tedavi için bulunduğu İsviçre'den ülkesine döndü.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika ülkesine döndü

Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanının sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uluslararası hava trafiğini takip eden "Flightradar24" internet sayfası da Buteflika'yı taşıyan uçağın Cezayir'in kuzeyindeki Blida vilayetinde yer alan Boufarik Askeri Havalimanı'na yerel saatle 16.30'da indiği bilgisine yer verdi.

Yerel kaynaklar da bu sabah itibarıyla Boufarik Askeri Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemi alındığını aktardı. İsviçre'deki Tribune de Geneve gazetesi ise Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) idaresinin, Buteflika'nın tedavi gördüğü 8. kattaki görevlilere çabalarından dolayı teşekkür mektubu gönderdiği bilgisini paylaştı.

UCAK

GÖSTERİLER DÜZENLENİYOR

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Buteflika'nın 24 Şubat'ta "rutin sağlık kontrolü" için İsviçre'ye gideceği bildirilmişti.

Yönetime 1999'da gelen ve 4 dönemdir görev yapan Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması üzerine bir süredir ülkede gösteriler düzenleniyor. (AA)

PARTNER'Ne erkek ne de kadınım''Ne erkek ne de kadınım'
Bağuz’a Yönelik Operasyon BaşladıBağuz’a Yönelik Operasyon Başladı
Trump Kongre’den Duvar İçin 8.6 Milyar Dolar Daha İsteyecekTrump Kongre’den Duvar İçin 8.6 Milyar Dolar Daha İsteyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulaziz Buteflika Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika isviçre

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

'Erdoğan açık açık tutuklatacağım' dedi, 'Korkarsam namerdim'

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri'nden Etiyopya'da düşen uçakla ilgili açıklama

Düşen uçakla ilgili Türkiye'den açıklama

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Son 13 ayda 9 büyük kaza! Çok acı rapor: Ölü sayısı...

Fiji'de 6.2 büyüklüğünde deprem

'Pasifik Ateş Çemberi'nde deprem!

Son dakika: Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

38 yıllık Şilili Türkler'e yol gösteriyor

38 yıllık Şilili Türkler''e yol gösteriyor

Bir ülke onu konuşuyor: Ben 6 erkekle aynı anda birlikte olurken...

Şaşkına çeviren sözler! Ben 6 erkekle birlikte olurken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.