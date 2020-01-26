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  4. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık


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