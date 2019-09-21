CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketi'nin başkanı Abdulkadir bin Karine, Libya'nın doğusundaki silahlı lider General Halife Hafter'in, yakın zamanda ülkesine yönelik bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

Bin Karine, başkent Cezayir'de cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı basın toplantısında, Libya'nın, Cezayir ulusal güvenliği için hayati önem taşıyan bölgenin bir parçası olduğuna işaret etti.

Cezayir ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğunu kaydeden Bin Karine, "Libya'nın batısından Hafter ve yanlıları ile ülkedeki terörist milisler tarafından, çok yakın zamanda Cezayir'in egemenliğini hedef alan bir saldırı düzenlenmesi ihtimalini uzak görmüyorum." ifadesini kullandı.

Bin Karine, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika dönemindeki isimlerin yönetimden tasfiye edilmesini talep eden halk gösterilerine işaret ederek, muhtemel saldırının, halkın bu taleplerinin yerine getirilmesini engellemek adına Cezayir ordusunu meşgul etmeyi hedeflediğini söyledi.