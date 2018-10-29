Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika beşinci kez aday

Cezayir'in 1999 yılından bu yana cumhurbaşkanı olan ve sağlık sorunları nedeniyle ülkeyi cumhurbaşkanlığı konutundan yöneten 81 yaşındaki Abdülaziz Buteflika, Nisan 2019’da yapılacak seçimlerde beşinci kez aday olacak.

Cezayir devlet ajansı APS, Buteflika’nın partisi olan Ulusal Özgürlük Cephesi'nin (FLN) genel sekreteri Cemal Uld Abbas’ın Buteflika’nın tekrar aday olacağını söylediğini aktardı.

FLN milletvekilleriyle bir araya geldikleri toplantıda konuşan Uld Abbas’ın "Buteflika’nın adaylığı ülke çapındaki bütün FLN kadroları ve aktivistler tarafından talep edildi. FLN’nin cumhurbaşkanı adayı Buteflika’dır” dediği belirtildi.

Buteflika henüz resmi olarak adaylığını açıklamazken, AFP’ye konuşan Uld Abbas’ın özel kalem müdürü FLN'nin merkez komitesinin Buteflika’nın adaylığını resmileştirmek için yakında buluşacağını söyledi.

81 yaşındaki Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, ülkeyi 1999 yılından bu yana yönetiyor. En son 2014'teki seçimlerde dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Buteflika'nın görev süresi 2019'da sona eriyor.

2000’li yıllardan bu yana sağlık sorunları yaşayan ve dönem dönem yurt dışında tedavi gören Buteflika’nın sağlığı 2013 yılında geçirdiği felç sonrasında iyice kötüleşti. Felç nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan Cumhurbaşkanı Buteflika, o tarihten bu yana ülkeyi başkent Cezayir'de yer alan cumhurbaşkanlığı konutundan yönetiyor ve o tarihten bu yana çok fazla göz önünde bulunmadı.

AFP,dpa/DÇÜ,GA

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