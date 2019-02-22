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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika sağlık kontrolü için İsviçre'ye gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 00:03 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika sağlık kontrolü için İsviçre'ye gidecek

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de sağlık sorunları nedeniyle beşinci dönem adaylığı tartışmalara neden olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, rutin kontrol için pazar günü İsviçre'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın rutin sağlık kontrolü ve muayeneler için pazar günü kısa süreliğine İsviçre'ye gideceği belirtildi.

Açıklamada başka bilgi yer almadı.

Buteflika, 2013 ve 2014 yıllarında geçici iskemik atak (TIA) rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Fransa'ya gitmişti. Son yıllarda da tıbbi testlerin takibi için düzenli olarak Fransa ve İsviçre'ye giden Buteflika, halkın karşısına nadiren çıkıyor.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4 dönemdir görev yapan 81 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak 5. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması ülkede tartışmalara neden oluyor.

Hükümet yanlısı partiler Buteflika'nın adaylığını desteklerken, muhalifler ortak bir aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Buteflika Cezayir tedavi

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