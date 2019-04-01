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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika yeni hükümeti açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 02:58 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika yeni hükümeti açıkladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığındaki yeni kabineyi açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından resmi televizyon kanalında yapılan açıklamada, 27 bakanlıktan oluşan yeni hükümette, önceki hükümetten 6 bakanın görevine devam ettiği belirtildi.

Savunma Bakanlığını da yürüten Buteflika'nın yardımcılığında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in kalmaya devam etmesi dikkati çekti.

Abdulaziz Buteflika, 11 Mart'ta Ahmed Uyahya hükümetini görevden almış, yerine hükümeti kurması için Bedevi'yi atamıştı.

Uyahya hükümetinin görevden alınması, 5'inci kez cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylıktan çekilmesi ve görev süresinin uzatılması şeklinde sıralanan Buteflika'nın kararları, halk hareketi tarafından kabul edilmemişti. Yeni hükümet kurma çalışmaları ülkedeki muhalefet ve sendikalar tarafından reddedilince Nureddin Bedevi, eski Uyahya hükümeti bakanlarından yeni kabine kurulana dek görevlerini sürdürmelerini istemişti.

Ancak uzmanlar, Buteflika'nın yeni hükümetinin yasal olarak sorunlu olduğunu, Anayasa'nın 102'nci maddesi gereği görevden alınması beklenen Cumhurbaşkanı tarafından hükümetin atanamayacağını dile getiriyor. Buna göre Anayasa'nın 104'üncü maddesi, geçiş sürecinde hükümetin değiştirilemeceğine hükmediyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Salih, salı günü ülkedeki krizin çözümü için cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören 102'nci maddenin uygulanması çağrısında bulunmuştu.

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