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Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika’nın istifa anı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, protestoların ve ordunun çağrısının ardından resmen istifa etti. Cezayir devlet televizyonu Buteflika’nın istifa anını yayınladı.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, dün görevinden istifa ettiğini açıkladı. Cezayir devlet televizyonu Buteflika’nın istifa anının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, tekerlekli sandalyede oturan ve yorgun görünen Buteflika’nın istifa mektubunu Anayasa Konseyi Başkanı Et-Tayyib Bilayz’a teslim ettiği görüldü.
Cezayir’de, 2013 yılında felç geçiren ve daha sonra nadir olarak halkın karşısına çıkan Buteflika’ya yönelik protestolar seçimlere yeniden aday olacağını açıklamasının ardından geçtiğimiz ay başlamıştı. Buteflika günlerce devam eden protesto gösterilerinin ardından seçimleri 18 Nisan’a erteleyerek aday olmayacağını açıklamıştı. Daha sonra Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah, Cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören Anayasa’nın 102’nci maddesinin uygulanmasını isteyerek Bouteflika’nın istifasını talep etmişti.

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