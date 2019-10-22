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Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan seçim uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan seçim uyarısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seyrini değiştirme girişimlerine karşı uyarıda bulundu.

Bin Salih, 22 Ekim Ulusal Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, devletin, seçim sürecinin seyrini değiştirmeye çalışanlara kararlı bir şekilde karşı koyacağını vurguladı.

Cezayir'in önünde zor bir sınav bulunduğunu ancak seçimlere gitmek için gerekli şartları sağladığını belirten Bin Salih, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin seyrini değiştirme girişiminde bulunulmaması konusunda uyardı.

- Cezayir'deki seçim süreci

Ülkede Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar çoğu bağımsız 140'tan fazla kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.

Cezayir Yüksek Seçim Komisyonu, 19 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak isteyenlere referans toplama formları dağıtmaya başlamıştı.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından ilk seçimlerin 4 Temmuz'da yapılması planlanıyordu ancak protestoların sürmesi ve muhaliflerden hiçbir aday çıkmaması üzerine seçimler ertelenmişti.

Yönetim ve muhalefet yol haritası belirlemek üzere müzakere heyeti oluşturmuş ve bu süreçte hükümet, yeni bir seçim yasası ve "Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi" isimli bağımsız yapıyla, seçimlerin "bağımsız, hür ve şeffaflık" içinde gerçekleşeceği vaadinde bulunmuştu.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih de "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

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Cumhurbaşkanlığı seçimleri Geçici Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih

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