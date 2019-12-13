Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanmaya en yakın aday Abdulmecid bin Tebbun

Bugün Bağımsız Seçim Komisyonu tarafından gayri resmi seçim sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor. Ardından bir hafta içinde Anayasa Komisyonu resmi sonuçları açıklayacak.

Öte yandan diğer adaylardan İzzeddin Meyhubi, Abdulaziz Belıyd ve Abdulkadir bin Karine'nin kampanya müdürleri de benzeri açıklamalarla adaylarının ikinci tura kaldığını ilan etti.

Yerel basının ilk gayri resmi sonuçlar ve genel beklentilere ilişkin aktardığı haberlere göre, Bin Tebbun'un önde gittiği belirtiliyor.

Lakab, ülkenin birçok vilayetinden gelen seçim tutanak sonuçlarına göre adayları Bin Tebbun'un oyların yüzde 64'ünü aldığını söyledi. Lakab, Tebbun'un, ülkedeki 48 vilayetten 35'inde tek başına oyların yarısını aldığını vurguladı.

Diğer adaylar ise seçimlerin ikinci turunun olduğunu, ilk turda kimsenin kazanmadığını savundu.

Bin Tebbun'un Seçim Kampanyası İletişim Müdürü Muhammed Lakab düzenlediği basın toplantısında, adayları Abdulmecid Bin Tebbun'un seçimi kazandığını ilan etti.

Seçime katılma oranının yaklaşık yüzde 41 olduğu, 24 milyon seçmenden 9 milyondan fazlasının oy kullandığı duyuruldu.

Buteflika'nın 2017'de çok kısa bir süre başbakanlığa getirdiği ve ardından görevden aldığı eski Başbakan Abdulmecid bin Tebbun'un da muhalif basında Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih’e yakın olduğu belirtiliyor. Bin Tebbun, Buteflika döneminde etkin, şimdiyse yolsuzluk soruşturmalarında tutuklanan bazı iş adamlarıyla ilişkili olmakla suçlanıyor.

Öte yandan Abdulkadir bin Karine'nin seçim kampanyası müdürü Said en-Nefisi dün akşam yaptığı açıklamada Bin Karine'nin önde olduğunu, ikinci olma ihtimalinin de bulunduğunu ancak henüz sayımın devam ettiğini söyledi.

Cezayir'de beş adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi dün akşam yerel saatle 19.00'da sona ererken, ülkede gün boyu seçim karşıtı gösteriler devam etti.

"Buteflika müttefiki" şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik Partisinin Genel Sekreteri İzzeddin Meyhubi, eski başbakanlar Ali bin Flis ve Abdulmecid Tebbun, Müstakbel Cephesi Başkanı Abdulaziz Belıyd ve İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine olmak üzere oy pusulasında 5 isim yer aldı.