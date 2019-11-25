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Cezayir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uluslararası gözlemciler bulunmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:27 | Son Güncelleme

2012'den bu yana ilk kez Cezayir'deki bir seçim uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmemiş olacak

CEZAYİR (AA) - Cezayir, 12 Aralık'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uluslararası gözlemcilerin bulunmayacağını duyurdu.

Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi Sözcüsü Ali Zira, düzenlediği basın toplantısında bu konuya dair konuştu.

Zira, uluslararası gözlemcilerin seçimleri takip edip etmeyeceğine ilişkin bir soruyu, "Cezayir'in görevini hakkıyla yerine getiren bağımsız bir kurumu var. Başka bir kurumun veya gözlemcilerin onun yerine geçmesini beklemiyoruz." şeklinde cevapladı.

Böylelikle, 2012'den bu yana ilk kez Cezayir'deki bir seçim uluslararası gözlemciler tarafından takip edilmemiş olacak.

Cezayir yönetimi, 2012'deki genel seçimlerden bu yana seçimlere gözlemci göndermesi için uluslararası örgütlere davet gönderiyordu. Davet gönderilen örgütler arasında Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, "15 Eylül'e kadar yeni bir seçim tarihi açıklaması" yönünde hükümete talimat vermiş ve bunun üzerine Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 12 Aralık'ta seçimlerin yapılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir seçimler

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