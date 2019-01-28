HABER

Rekor katılım! 101 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Cezayir'de 18 Nisan'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 101 kişinin adaylığını koyduğu duyuruldu.

Rekor katılım! 101 kişi cumhurbaşkanlığına aday oldu

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkede önümüzdeki nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 101 kişinin adaylık başvurusu yaptığı belirtildi.

Başvuran adaylardan 13'ünün parti üyesiyken 88'inin bağımsız olduğu aktarıldı.

Cezayir'in eski başbakanı Ali Benfils ve emekli general Ali Ghadiri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan isimler arasında yer alıyor.

Cezayir'de 1999 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen ve dört dönemdir görevde bulunan 81 yaşındaki Abdülaziz Buteflika henüz adaylığını açıklamadı.

18 Nisan'da düzenlenecek olan seçimler için son başvuru tarihi 4 Mart olarak belirlendi.

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeniAskerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni
Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısıBeyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir cumhurbaşkanı aday

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Korkunç olay! Mesai arkadaşının ölümüne neden oldu!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Ozan Kabak ilk maçında dağıldı!

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Bakan Dönmez canlı yayında anlattı: Tonu 1 milyon dolar

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İYİ Parti Mersin'de istifa depremi!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

Askerimizi çekiyoruz demişlerdi, 600 ek asker gönderdiler! İşte nedeni

Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı

Beyaz Saray'dan 'tehditlere karşılık veririz' uyarısı

Suriyeliler yerel seçimlerde oy kullanacak mı?

Suriyeliler yerel seçimlerde oy kullanacak mı?

Maduro'yu devirebilmek için bunları yapmış! Tüm bağlantılarını tek tek açıkladı!

Maduro'yu devirebilmek için bunları yapmış! Tek tek açıkladı

ABD direttikçe diretiyor! Bu kez Venezuela'yı açık açık tehdit ettiler!

ABD direttikçe diretiyor! Bu kez açık açık tehdit ettiler!

Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın ofisine baskın!

Türk üs bölgesine saldırı olayında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.