Cezayir'deki gösterilerde izdiham! İlk geçici hükümet başkanının oğlu hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Hasan Hadde'nin ağabeyi Selim Hadde sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, kardeşinin başkentteki gösteriler sırasında öldüğünü belirtti.

Açıklamada Hadde "Başkentte barışçıl bir şekilde devam eden gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu büyük bir izdiham yaşandı. O esnada kardeşim Hasan ile olan temasımız koptu. Sonraki saatlerde başkentteki Mustafa Paşa Hastanesinden bir görevli beni arayarak kardeşimin cesedinin hastane morgunda olduğunu söyledi." ifadelerine yer verdi.

Yerel basında çıkan haberlerde de hayatını kaybeden Hadde'nin epilepsi hastası olduğu, gösterilere müdahale esnasında yaşanan izdihamda hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise izdihamın güvenlik güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericilerin ilerlemesini engellemek için müdahale ettiğini esnada yaşandığını ve olayda Hadde'nin aralarında bulunduğu 5 kişinin de yaralandığı kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI!

Cezayir İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi gösteriler esnasında yaralanan kişileri hastanede ziyaret etmesinin ardından Facebook hesabından Hasan Hadde ile birlikte olduğu bir fotoğraf karesini paylaşarak taziye dileklerinde bulundu.