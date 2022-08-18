Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı sayısı artıyor! Başbakan açıkladı: Ölenlerin çoğu tatilci

Cezayir'de orman yangınlarıya boğuşuyor. Cezayir İçişlerine Bağlı Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 21 kentte 118 noktada yangın çıktığı belirtildi.

Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, yangınlarda ölenlerin sayısının 41’e, yaralı sayısının da 160’a yükseldiği ifade edildi. El Tarif eyaletinin doğusundaki yangın nedeniyle yaşları 40 ila 70 arasındaki 3 şüphelinin gözaltına alındığı ve adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

SICAKLIK 47 DERECEYİ AŞTI

Cezayir İçişleri Bakanı Kemal Belcud, Cezayir resmi televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkenin Tunus sınırındaki et-Tarif kentinde 24, kuzeyindeki Setif kentinde ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Belcud, son haftalarda ülkedeki hava sıcaklıklarının 47 dereceyi geçtiğine dikkati çekerek, yangınlarda 2 bin 400 hektarlık orman ve makilik alanın kül olduğunu ifade etti. Belcud, binlerce personelle havadan ve karadan yangınlarla mücadele edildiğini kaydetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN ÇOĞU TATİLCİ

Bu arada Başbakan Eymen Bin Abdurrahman, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un talimatı üzerine yangın söndürme çalışmalarını yerinde incelemek üzere Et-Tarif kentine gitti. Bin Abdurrahman, burada basına yaptığı açıklamada, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun bölge sakinleri değil tatilciler olduğunu söyledi.

RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Söndürme çalışmalarında herhangi bir kusur bulunmadığını savunan Başbakan, hızı saatte 91 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle yangınları kontrol altına almanın zorlaştığını kaydetti. Cezayir Adalet Bakanlığı ise yangınların kasıtlı çıkarılma iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Savunma Bakanlığına bağlı Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarından etkilenen kuzeydoğu vilayetlerinde bazı yolların hala trafiğe kapalı olduğu belirtildi. (AA)



