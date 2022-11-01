Cezayir'den Türkiye'ye getirilip teslim oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadelede yeni hamle

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ikna çalışması sonucu PKK/KCK mensubu 1 teröristin, Cezayir'den özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirilerek teslim olması sağlandı.

Dışişleri Bakanlığı ile kurulan koordinasyon sonucu Cezayir Büyükelçiliği'nin temaslarıyla Türkiye'ye getirilen örgüt mensubunun, 2016 yılında örgüte katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Öte yandan bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı, 107'ye yükseldi.

(DHA)

