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Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika, tedavi için İsviçre’ye gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2019 14:22 | Son Güncelleme

Cezayir Devlet Başkanı Abdelaziz Bouteflika, Nisan ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi rutin sağlık kontrolleri için İsviçre’ye gidiyor.Cezayir Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde beşinci dönem için mücadele edecek mevcut Devlet Başkanı Abdelaziz Bouteflika, "rutin sağlık kontrolleri" için İsviçre’ye gidecek.

Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika, tedavi için İsviçre’ye gidiyor

Cezayir Devlet Başkanı Abdelaziz Bouteflika, Nisan ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi rutin sağlık kontrolleri için İsviçre’ye gidiyor.
Cezayir Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerinde beşinci dönem için mücadele edecek mevcut Devlet Başkanı Abdelaziz Bouteflika, "rutin sağlık kontrolleri" için İsviçre’ye gidecek. Cenevre’de kısa bir süre kalacağını ifade eden 81 yaşındaki Bouteflika, "Fiziksel kuvvetimin eskisi kadar olmadığının farkındayım. Bu, insanlardan saklayamayacağım bir şey" dedi.

En son 1 Kasım’da görülmüştü
Son olarak 1 Kasım’da halka seslenen Abdelaziz Bouteflika’nın o tarihten bu yana ortalıklarda görünmemesi sağlık durumları hakkında çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi. Özellikle son dönemlerde sağlık kontrolleri için düzenli olarak yurt dışına giden Devlet Başkanı Bouteflika, geçtiğimiz Ağustos ayında da detayı verilmeyen testler için İsviçre’de 5 gün geçirmişti. Bouteflika, 2013 yılında da hareket ile konuşma kabiliyetini etkileyen felcin ardından Paris’te bulunan bir hastanede 80 günlük bir tedavi süreci geçirmişti. 1999 yılından beri iktidarda bulunan Bouteflika, tekerlekli sandalye kullanıyor ve sık sık yurt dışında tedavi görüyor.
1 Kasım’da halka seslenen Bouteflika, son olarak dün gerçekleştirilen Yeni Anayasa Konseyi Başkanı Tayeb Belaiz’in yemin töreninde görüldü. Sağlık durumu merak konusu olan Cezayirli lider, üst düzey yetkililerle birlikte aylar sonra ilk kez televizyonda görüldü.

Bouteflika, başkanlığını 5. dönemde de sürdürmek istiyor
10 Şubat’ta devlet ajansı aracılığıyla yapılan açıklamada, iktidarı elinde bulunduran Bouteflika, Nisan seçimlerinde Başkanlığını 5. dönemde de sürdürmek istediğini duyurmuştu. Bouteflika, "Herkesin bir gün karşılaşabileceği sağlık sorunlarını aşmama izin verilirse hizmet için büyük bir istek duyuyorum" demişti. Geçtiğimiz hafta sonu Cezayirliler, Bouteflika’nın "beşinci dönem arayışına" karşı protesto gösterisi düzenlemişti.

Cezayir Devlet Başkanı Bouteflika, tedavi için İsviçre’ye gidiyor

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