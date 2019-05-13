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Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından "sansür" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 22:46 | Son Güncelleme

Cezayir devlet televizyonu çalışanlarından "sansür" protestosu

CEZAYİR (AA) - Cezayir devlet televizyonunda çalışan gazeteciler, televizyon yönetiminin meslektaşlarına uygulanan sansür ve cezaları protesto etti.

Onlarca gazeteci, ülkedeki halk hareketine destek vermeleri nedeniyle görevden alınan ya da cezalandırılan meslektaşlarına destek için başkent Cezayir'deki devlet televizyon binası önünde bir araya geldi.

Özgür ve demokratik basın taleplerini ifade eden göstericiler, Cezayir bayrağı taşıdı.

Cezayir devlet radyosu ve televizyonunda çalışan gazeteciler, yönetimin baskıları ve eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere yönelik yayın yasağını protesto için şubat ayından bu yana eylemler düzenliyor.

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Cezayir devlet televizyonu protesto

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