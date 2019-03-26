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Cezayir Devlet Televizyonu Genel Müdürü görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:52 | Son Güncelleme

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika, Cezayir Devlet Televizyonu Genel Müdürü Tevfik Halidi’yi görevden aldı.20 yıldır görevde olması ve sağlık sorunlarına rağmen tekrar aday olması nedeniyle ülke genelinde başlayan protestoların ardından adaylığını geri çekmek zorunda kalan Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika, Cezayir Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı.

Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika, Cezayir Devlet Televizyonu Genel Müdürü Tevfik Halidi’yi görevden aldı.
20 yıldır görevde olması ve sağlık sorunlarına rağmen tekrar aday olması nedeniyle ülke genelinde başlayan protestoların ardından adaylığını geri çekmek zorunda kalan Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Bouteflika, Cezayir Devlet Televizyonu Genel Müdürünü görevden aldı. Genel Müdürlüğe Tevfik Halidi yerine Lütfi Şarit’in atandığı açıklandı. Pazartesi günü televizyon gazetecileri, ülke genelindeki protestoları taraflı gösteren ve yayınları kısıtlayan devlet televizyonuna karşı eylem düzenlemişti.
Geçtiğimiz haftalarda Cezayirliler, sağlığı bozuk Bouteflika’nın 5’inci dönem için aday olmamasını talep ederek protestolar düzenlemişti.
Öte yandan ülkede hala elitlere ve yolsuzluklara karşı protestolar devam ediyor.

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