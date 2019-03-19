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Cezayir dış müdahaleye tamamen karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 02:09 | Son Güncelleme

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra: - "Gizli güçler, sivil toplum kuruluşları ve içişlerimize karışma niyeti taşıyan kişileri uyarıyoruz. Şu dönemde tüm Cezayir halkı, bu tür davranışlara tek yürek olarak karşı duracaktır"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, ülkede yaşanan gösterilerle ilgili olarak hem vatandaşların hem de yetkili makamların dış müdahaleye karşı olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte ile görüşmesinin ardından yaptığı ve Cezayir Haber Ajansı APS'de yer alan açıklamasında Lamamra, dış müdahalelere karşı olduklarını belirterek, "Gizli güçler, sivil toplum kuruluşları ve içişlerimize karışma niyeti taşıyan kişileri uyarıyoruz. Şu dönemde tüm Cezayir halkı, bu tür davranışlara tek yürek olarak karşı duracaktır." ifadesini kullandı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Ancak Buteflika 11 Mart'ta yaptığı açıklamayla, beşinci dönem için adaylıktan çekildiğini ve 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelendiğini duyurmuştu. Ardından, Ahmed Uyahya hükümetinin istifasını sunduğu, yerine İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin atandığı bildirilmişti.

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