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  4. Cezayir Dışişleri Bakanı: "Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız"

Cezayir Dışişleri Bakanı: "Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:05 | Son Güncelleme

Cezayir Dışişleri Bakanı: "Libya'da barışçıl çözüme destek için girişim başlatacağız"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, ülkesinin Libya'daki krize barışçıl çözüm çerçevesinde girişim başlatacağını söyledi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Bukadum, Libya'ya gönderilen insani yardımlara ilişkin yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Cezayir, gelecek günlerde Libyalı taraflar arasındaki krize barışçıl çözüm üretme çabaları çerçevesinde çeşitli girişimlerde bulunacak." ifadesini kullandı.

Libya'ya yabancı müdahaleyi kabul etmediklerini vurgulayan Bukadum, Libyalı taraflara savaşı durdurma ve barışçıl çözüme yönelme çağrısında bulundu.

Bukadum, "Top, tüfek, çözüm değildir. Çözüm, başta Cezayir olmak üzere komşu ülkelerin yardımıyla Libyalı taraflar arasında yapılacak istişare ile mümkün olacaktır." dedi.

Cezayir'de 27 Aralık 2019'da yapılan Yüksek Güvenlik Konseyi toplantısında uluslararası sahada özellikle Libya, Mali, Afrika'nın batı sahili ve Sahra bölgesinde Cezayir'in rolüne işlerlik kazandırılacağı vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir Libya Sabri Bukadum

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