Cezayir Eğitim Bakanı'nın açıklamaları tartışmalara yol açıyor

ENES CANLI - Cezayir Milli Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, son olarak okulda namaz kılınmasına yönelik yaptığı "namazın yeri okul değil evdir" çıkışıyla gündeme geldi. Ancak Cezayir de Bin Gabrit, eğitim alanında yaptığı birçok tartışmalı açıklama ve adımla tanınıyor.

Cezayir'de Fransız sömürgesinin etkilerini gidermek için eğitimde öne çıkarmaya çalıştığı Arap ve Müslüman kimliğiyle zaman zaman çelişen Bin Gabrit, açıklamalarıyla ülkesindeki farklı kesimlerden tepki alıyor.

- Eğitimde Arapçayı azaltma girişimi

Cezayir hükümetine 2014 yılında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başlayan Bin Gabrit, dört yıl önce teklif ettiği eğitim reformuyla adından söz ettirdi.

Bu dönemde hazırladığı eğitim reformunda, Arapça ve din derslerinin azaltılması, bunun yerine Fransızca eğitiminin artırılması, eğitim çevrelerinde ve kamuoyunda kızgınlık meydana getirdi.

Bin Gabrit, ilköğretim ve hazırlık sınıflarında Arapça, Berberice ve Fransızca'nın yerine aynı dönemde "Cezayir lehçesinin" öğretilmesi kararı aldı. Cezayir'i "Arap dünyasından uzaklaştıracağı" yönünde eleştirilere neden olan bu karar, büyük tepkiler nedeniyle geri çekildi.