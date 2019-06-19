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Cezayir eski Başbakanı "yolsuzluk" suçlamasıyla yüksek mahkemeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Cezayir'de eski Başbakan Ahmed Uyahya, mevcut bir bakan ve iki eski bakanın yanı sıra üst düzey isimler yolsuzluk soruşturması çerçevesinde yüksek mahkemeye sevk edildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de tutuklu eski Başbakan Ahmed Uyahya, biri halihazırda görevde olan 3 bakan ve valilerin iş adamı Muhyiddin Tahkut ile ilişkili yolsuzluk soruşturması kapsamında yüksek mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Cezayir Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyahya'nın yanı sıra mevcut Turizm Bakanı Abdulkadir Binmesud, eski Endüstri Bakanı Yusuf Yusufi, eski Ulaşım Bakanı Abdulgani Zalan ve altı şehrin valisi aynı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yüksek mahkemeye sevk edildi.

İş adamı Tahkut, "otomobil üretimi projeleri ve üniversite toplu taşıma projelerinde haksız kazanç elde ettiği" suçlamasıyla hakkında açılan yolsuzluk soruşturmasında yaklaşık on gün önce tutuklanmıştı.

Cezayir'de istifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakın Muhyiddin Tahkut, Güney Kore ve Japonya'dan otomobil firmalarının Cezayir'de açtığı üretim tesislerinin ortağı olarak tanınıyordu.

Bunun yanı sıra başkentteki birçok üniversitenin öğrenci servisi ve toplu taşıma projelerinin üstlenici firması olarak da öne çıkmıştı.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk soruşturmaları

Ülkede uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayir'de son zamanlarda, eski Cumhurbaşkanı Buteflika döneminde adı yolsuzluk iddialarına karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi, haklarında açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında ifade vermiş, bazıları da tutuklanmıştı.

Son olarak eski başbakanlar Ahmed Uyahya ve Abdülmelik Sellal'in yanı sıra bazı bakan ve iş adamları da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Devam eden yolsuzluk soruşturmalarına bazı kesimler destek verirken, bazı Cezayirliler ise yolsuzluk soruşturmalarının asıl hedefine hizmet etmekten çok tasfiye amaçlı kullanıldığı eleştirisini yapıyor.

Cezayir'de Buteflika sonrası için 4 Temmuz'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri de aday çıkmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

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