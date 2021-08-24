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Cezayir Fas’la Diplomatik Bağları Kesti

24.08.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramdane Lamamra, Fas’ı, İsrailli bir şirketin yaptığı Pegasus casusluk programını kullanarak Cezayirli yetkilileri takip etmekle suçladı

Cezayir Fas’la Diplomatik Bağları Kesti

Cezayir yönetimi, Fas’la diplomatik ilişkileri kesti. Açıklamada kararın, komşusu Fas’tan gelen “düşmanca eylemler” nedeniyle alındığı belirtildi.

Basın toplantısında konuşan Cezayir Dışişleri Bakanı Ramdane Lamamra, Fas’ı, İsrailli bir şirketin yaptığı Pegasus casusluk programını kullanarak Cezayirli yetkilileri takip etmekle suçladı.

İki ülke arasında uzun süredir anlaşmazlıklar mevcuttu. “Fas Krallığı Cezayir’e karşı düşmanca eylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmedi” diyen Bakan Lamamra, Cezayir’in bölücü bir terör grubunu da desteklediğini ileri sürdü.

Lamamra’nın açıklamalarına göre iki ülke arsındaki diplomatik bağlar kesildi ancak her iki ülkede de konsolosluklar faaliyetlerini sürdürecek.

Fas Dışişleri Bakanlığı henüz açıklama yapmadı; ancak Kral Muhammed, Cezayir’le ilişkileri düzeltmek istediği yönünde geçen ay bir konuşma yapmıştı.

İki Kuzey Afrika ülkesi arasındaki sınır 1994’ten beri kapalı ancak 1988’den bu yana diplomatik bağlar korunuyordu.

Fas yetkilileri birçok kez sınırın açılmasından yana olduklarını ifade etse de Cezayir, güvenlik gerekçesiyle bu öneriye karşı çıktı.

Cezayir yönetimi, Kabiliye bölgesinde bağımsızlık talep eden MAK adlı grupla terör grubu olarak nitelendirdiği diğer bir grubun ülkedeki arazi yangınlarından sorumlu olduğunu iddia etti. Cezayir, Fas’ın MAK’ı desteklediğini öne sürüyor.

Diğer taraftan Fas yönetimi Cezayir’e orman yangınlarıyla mücadele için yardım teklif etti; ancak Cezayir’den açık bir yanıt gelmedi.

Cezayirli yetkililer, Faslı bir diplomatın geçen ay New York’ta yaptığı bir konuşmada Kabiliye halkının kendi kaderlerini tayin etme hakkı olduğunu söylemesinin ardından, Fas’taki büyükelçisini geri çağırmıştı.

İki ülke arasındaki gerginlik, uzun bir süredir gündeme fazla gelmeyen Batı Sahra konusuyla ilgili uzlaşmazlığın yeniden alevlenmesiyle başladı.

Fas, Batı Sahra’yı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Cezayir ise bölgedeki Polisario bağımsızlık hareketini destekliyor.

Polisario Cephesi liderleri geçen yıl Kasım ayında, silahlı mücadeleye yeniden başladıklarını açıklamıştı. Aralık ayında ise Trump yönetimindeki ABD, Batı Sahra’yı Fas’ın bir parçası olarak tanıdı ve buna karşılık olarak da Fas yönetiminin İsrail ile diplomatik ilişkilerini düzeltmesini sağladı.

İki ülke arasındaki diplomatik bağın kesildiğini bugün açıklayan Bakan Lamamra, bu konuya da değinerek, “Cezayir, Batı Sahra konusunda tutumunda kararlı olmaya devam edecek” dedi.

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